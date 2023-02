“Um homem fez sinal de arma como se atirando em mim”, relata Gil do Vigor em ataque homofóbico

Ex-BBB contou detalhes da situação que aconteceu enquanto ele abastecia o seu carro nos Estados Unidos

Minhas fofoqueiras do Leblon ficaram chocadas com o ataque homofóbico que Gil do Vigor sofreu fora do Brasil. O estudante de PhD usou o Twitter e relatou que um homem chegou a fazer sinal de arma para ele, como se estivesse atirando no estudante. Meu Deus!

“Enquanto abastecia meu carro, eu estava dançando (como sempre faço), um homem passou dentro do carro ao meu lado e fez sinal de arma como se atirando em mim, mas sem a arma, apenas o gesto”, disse.

Gil ainda disse que entendeu o que tinha acontecido: “Fiquei assustado na hora, mas depois entendi o acontecido! O preconceito mata”.

“As pessoas se sentem ofendidas pelo simples fato de apenas existirmos. Meu sonho é um dia vivermos em um mundo seguro para todes”, finalizou.