Twitter pode apresentar instabilidade nesta sexta (18)

Internautas subiram a hashtag RIP Twitter depois que foi anunciado a possível instabilidade

Eu nunca vi isso em toda a minha vida, o que será de nós sem o Twitter para chamar de nosso? Depois de demitir grande parte do quadro de funcionários da rede social, Elon Musk tem ficado sem alternativa. O número baixo no quadro de funcionários pode afetar a funcionalidade da ferramenta que pode ficar fora do ar algum tempo nesta sexta (18).

Os internautas ainda subiram uma hashtag na rede social, simbolizando a morte da rede do passarinho. Afe!

Para quem não sabe, Elon Musk fez a compra da rede famosa na internet, as tem feito mudanças revolucionárias no quadro de funcionários e no funcionamento da plataforma, gerando dificuldades na administração dos processos.