TV Justiça sofre ataque hacker que manda recado para a alta cúpula do canal

Genteeeee, meu Whatsapp está bombando de babados, pois acabei de saber através dos meus contatos na TV Justiça que nesta sexta-feira (01), o canal de televisão público administrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sofreu um ataque de hacker em seu sistema. Essas informações são do Portal Leo Dias.

A equipe técnica está tentando recuperar o controle do sistema na sede em Brasília o mais rápido possível, a invasão parece ter sido o principal objetivo do ataque, e teve a entrega de uma mensagem em áudio. Nenhum canal da emissora fez um pronunciamento sobre o caso até o momento, e parece que o arquivo de MP3 deixado pelos hackers foi divulgado somente à alta cúpula da TV Justiça, para evitar vazar a informação de que a rede da emissora foi invadida.

Até então, a TV Justiça continua no ar sem alterações em sua programação, permanecendo ao vivo até em seus canais no Youtube (@STF_oficial e @RadioeTVJustica), além de continuar publicando matérias em seu site (https://radioetvjustica.jus.br/), sem qualquer menção á invasão no seu sistema.

Segundo as principais fontes do caso, a equipe técnica está averiguando qual foi o objetivo dos hackers, se seria o caso de “sequestro” da emissora, para eles exigissem um resgate pela restauração do sistema.