Tv Globo tem melhor audiência do ano em entrevista de Bolsonaro

O Brasil e euzinha estava ligadinha na entrevista do presidente e canditato, Jair Bolsonaro. Na noite de ontem, 22, começou a semana de entrevistas aos principais candidatos para a presidência do Brasil na eleição deste ano. O primeiro convidado foi o presidente Jair Bolsonaro (PL), e isso deu para a Tv Globo a melhor audiência do ano, segundo o Notícias da Tv.

Segundo o site, a entrevista estava em quase 10 milhões de casas brasileiras, e marcou 33 pontos no Painel Nacional de Televisão (PNT). Isso aconteceu entre os horários de 20h31 e 21h11.

E não parou por aí, a entrevista ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter, as opiniões estavam claramente dividias entre apoiadores e não apoiadores do presidente, mas o assunto manteve na liderança até a manhã de hoje, 23.