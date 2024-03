Tv Globo suspende “tá com nada” do BBB 24

Minha gente, parece que após a disputadíssima prova do líder desta semana, o apresentador Tadeu Schmidt trouxe uma notícia que fez a alaegria dos participantes na noite desta sexta (8) no BBB 24. Como sabemos, depois da prova o Davi teve uma crise de cãibra bem forte que precisou ser socorrido pelos outros participantes e ser levado ao confessionário, e por causa de todo esse ocorrido, a direção da Globo acabou suspendendo o Tá com Nada –castigo em que os confinados precisam se virar com recursos limitados. “Recuperem-se, temos um kit para vocês na dispensa”, explicou o apresentador.

Assim que Tadeu Schmidt anunciou o fim do castigo, Beatriz Reis foi oficializada como líder da semana. Ela definiu não só o seu VIP como também colocou outros cinco competidores na mira para o paredão –Fernanda Bande, Giovanna Pitel, Giovanna Lima, Raquele Cardozo e Yasmin Brunet.

Para dar um susto nos participantes, o apresentador chamou um comercial de apenas 20 segundos para criar um clima de suspense. “Estou ouvindo barulho de pratos na despensa”, observou Fernanda.

Logo, ele revelou os brothers que havia diversos alimentos e bebidas disponíveis no cômodo:

“Voltei rapidinho porque eu não podia esquecer de duas coisas. Primeiro, deixar o meu beijo pelo Dia Internacional da Mulher. E me despeço com uma boa notícia: acabou o Tá com Nada. Alimentem-se direitinho, recuperem-se. Temos um kit para vocês na dispensa.”