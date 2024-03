TV Globo se manifesta sobre possível expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24 no programa “É de Casa”

Genteeeee, meu celular quase travou com o tanto de mensagem que acabei de receber nesse exato momento. Tudo isso porque A TV Globo finalmente quebrou o silêncio sobre a última polêmica de Wanessa Camargo no BBB 24. Como eu falei mais cedo para vocês, na madrugada deste sábado (02), a cantora foi acusada de agredir Davi fisicamente. A acusação veio do próprio brother, que procurou o confessionário para denunciar a sister.

Em imagens captadas pelo Globoplay, Wanessa surgiu no quarto Magia, completamente bêbada, enquanto Yasmin Brunet e Giovanna Pitel tentavam acalmá-la. Em certo momento, a artista acabou simulando uma briga e pareceu dar um murro na perna do baiano, que se acorda assustado.

Na edição do programa É de Casa deste sábado (2), Rita Batista falou pela primeira vez sobre o assunto e a apresentadora contou que a decisão da produção será anunciada no programa de hoje.

“Wanessa Camargo vai, dar um tapa na cama, quem estava dormindo na cama, Davi. Ele foi para o confessionário. E não sei o que lá (…). Mas a gente vai ver hoje o que é que vai rolar, quem é que vai sair. As redes estão uma agonia.”

É de Casa fala sobre os últimos acontecimentos do BBB 24 pic.twitter.com/9jYgz5k8d1 — Portal Alta Definição ▶️ (@portaladplay) March 2, 2024