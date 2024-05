Turma da Mônica faz Cascão entrar na água para ajudar vítimas da enchente no Rio Grande do Sul

Para emocionar! Cascão da Turma da Mônica entrou na água para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. O personagem dos HQs só tinha entrado uma vez na água, em 1983.

No Instagram, o Instituto Mauricio de Sousa falou sobre a importância da ilustração e relembrou que a primeira vez em que Cascão esteve na água foi também para socorrer vítimas das chuvas no RS, em 1983. “Em uma catástrofe como essa, toda ajuda é bem-vinda, e até o Cascão sabe disso. Juntos pelo Rio Grande do Sul!”, diz a legenda.

O número de mortos em razão dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul subiu para 83, de acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil na tarde de segunda. São investigadas outras 4 mortes. Além disso, há 111 desaparecidos e 291 pessoas feridas.