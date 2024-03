“Tudo bem e nada presta”, dispara Enrique Dias após separação

Enrique Diaz foi confirmado no Dança dos Famosos e minhas fofoqueiras já pesquisaram a vida inteira do ato para terem mais detalhes do futuro dançarino da Globo. O ator ainda contou à Caras, que aceitou o convite, proveniente do fim do seu casamento.

“Está tudo louco. O famoso ‘tudo bem e nada presta’ (risos). A vida é uma aventura, né? Estou com os filhos grandes, está tudo legal”, garante.

Ele ainda completou: “Danço em casa, em festa, em peça de teatro (risos). Acho a dança a melhor coisa do mundo, mas dominar ou chamar de uma coisa profissional, é outro papo”, fala.