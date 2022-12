“Tudo bem, a gente não confunde as coisas”, dispara João Guilherme sobre relação com Leonardo

Jotinha contou para o jornalista Lucas Pasin que ficou com medo de não falar nada e de não fazer nada

João Guilherme colocou a boca no trombone e contou detalhes sobre a sua relação com Leonardo, seu pai. Para quem não sabe, os dois tiveram uma discussão política envolvendo os candidatos Lula e Bolsonaro nas eleições deste ano. Jotinha ainda contou que ficou tudo bem entre os dois e que eles não confundem as coisas.

O herdeiro comentou se o clima entre os dois está bom após a disputa. “Ficou tudo bem, claro. A gente não confunde as coisas, sabe? Mesmo que tenha sido uma abordagem ali pela internet. Vida é vida. Na época eu fiquei com medo de não falar nada, de não fazer nada, e depois só chorar o leite derramado”, disse ele ao jornalista Lucas Pasin.

João ainda conta que achou bonito ver os sertanejos juntos. “Eles jogaram bonito ali. Pessoas queridas, artistas influentes, conversando para uma massa popular do Brasil, sabe? Atingiram Minas Gerais, Centro-Oeste, Norte, tudo. Então pensei que também precisava fazer algo para o lado oposto, enriquecer o meu time que pensava diferente”, ressaltou.

O filho de Leonardo ainda contou que é muito influente e pensou em usar a sua voz para montar um time de sucesso nas eleições. “É uma gincana, é isso? Uma guerra que travamos até o final. Precisei me mexer para não dar errado. Não tinha como me silenciar e correr o risco do Bolsonaro estar aí novamente”, opinou.