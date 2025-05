Troféu Imprensa: voto em Luciano Huck causa climão no SBT?

Meninas, há duas semanas não se fala em outro assunto nos corredores da Anhanguera. Desta vez, o babado tem como base o triângulo formado pelo jornalista Léo Dias e os apresentadores Luciano Huck e Celso Portiolli. As conversas paralelas foram motivadas pelo voto favorável de Léo ao global na premiação do Troféu Imprensa.

É fato que 2024 foi um ano e tanto para os bastidores da TV. Com a saída da loiríssima Eliana do SBT, quem brilhou foi Celso Portiolli, que não só segurou a bronca, como assumiu o comando do Domingo Legal em um novo e desafiador horário: das 11h15 às 18h15. E vamos combinar; não é para qualquer um manter um programa por tantas horas, com fôlego e carisma lá em cima.

E Celso não substituiu qualquer programa; ele precisou encarar a responsabilidade de assumir o horário de um televisivo que estava há mais de 15 anos na vice-lideranca de audiência aos domingos. Sem surpresas, ele não apenas manteve a audiência, como conseguiu novos patrocinadores.

Lindo e inteligente, será que existe algo impossível para Portiolli? Sem dúvidas, o apresentador merece todo o respeito e honrarias do SBT.

Mas não tem como falar de 2024 sem destacar ele: Luciano Huck. Sem dúvidas, esse foi o ano do apresentador global, que deu a volta por cima e redefiniu os rumos da tarde de domingo na TV aberta.

Huck conseguiu convencer a Globo de que o domingo à tarde precisa ser popular — e entregou tudo! Trouxe o filho João Augusto Liberato, filho de Gugu, promoveu um embate nostálgico entre Xuxa e Angélica e deu espaço ao João Silva, filho do Faustão.

O resultado? Audiência em alta, aumento no share do horário e uma aproximação rara com o público jovem. Luciano virou o verdadeiro rei do domingo — e o voto deferido a ele no Troféu Imprensa só reforça a credibilidade da premiação criada por Sílvio Santos para reconhecer os melhores da televisão, sem distinções ou clubismo.