Trio Elétrico quase tomba e cilindro de gás explode o terceiro dia caótico da Ivete Sangalo

Amigas, sério, Ivete precisa muito da nossa torcida e do nosso amor! Depois que o caminhão quebrou neste último sábado (10) e ficou parada por duas horas. Nesta segunda-feira (12), o caos tomou conta da vida da nossa rainha Veveta. Começando pelo spray de pimenta que afetou um pouco a voz da artista após ser utilizado por policiais para conter uma confusão no circuito Barra-Ondina.

A cantora também enfrentou problemas com excesso de peso durante o desfile, o que levou o seu trio a inclinar para o lado esquerdo. Por causa disso, uma parte dos convidados tiveram que descer do veículo e seguir no chão. Mas o maior susto da noite de Veveta foi quando um cilindro de gás do seu trio explodiu e deixando duas pessoas feridas. Ao ver a fumaça em cima do seu trio, Ivete disse que parecia que estava em um episódio de Caverna do Dragão. Com tudo isso que aconteceu, o caminhão parou e provocou engarrafamento e aglomeração no Dodô, assim fazendo com que o circuito atrassasse.

Segundo a assessoria da cantora, essas duas pessoas que ficaram feridas na explosão do cilindro, tiveram ferimentos leves, no braço e no olho, e foram prontamente atendidas e passam bem.