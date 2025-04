Treta na gravação do Troféu Imprensa! Leo Dias conta que houve um bate-boca entre ele e Chico Barney

Meus amores, estou aqui no Copacabana Palace comendo um belo tiramissu de sobremesa, quando minha amiga que trabalha no SBT me manda um áudio contando sobre o que rolou na gravação do Troféu Imprensa.

Acontece que, durante uma entrevista, o jornalista Leo Dias revelou que ele e o Chico Barney tiveram um bate-boca daqueles na categoria Reality Show e disse que Barney o chamou de hipócrita.

Além disso, teria rolado uma discussão com a Sonia Abrão por conta da escolha de quem ganhou o prêmio de Melhor Cantor do evento, onde o jornalista discordou totalmente da opinião da apresentadora da RedeTV.

Eu não sei vocês, mas eu vou desmarcar todos os meus compromissos no dia em que essa premiação for ao ar, pois, não perderei isso por nada, meus amores.