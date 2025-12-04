Três Graças: Gerluce surpreende Paulinho e diz “não” ao convite para morar juntos

O romance entre Gerluce e Paulinho parecia caminhar para um novo capítulo em Três Graças, mas a noite especial na casa de praia de Juquinha terminou de um jeito inesperado. Depois de um jantar carinhoso, o policial tomou coragem e fez um pedido que imaginava receber um “sim” imediato. Só que a resposta veio na direção oposta.

Durante o clima intimista, Paulinho dispara a pergunta que mudaria o rumo da noite: “Você quer morar comigo?”. Pegando a cuidadora totalmente de surpresa, ele não esperava ouvir uma recusa. Gerluce, porém, foi sincera: “Nossa, fica muito difícil responder sua pergunta assim com você falando desse jeitinho. Mas morar junto agora… Minha mãe está doente, minha filha está grávida e tem o…”

Paulinho faz convite a Gerluce.

A resposta vaga deixa Paulinho intrigado. Ele tenta entender se há algo mais por trás da decisão:

“Tem o quê? Tem alguma outra coisa que te impede de ficar comigo? Você tem algum outro plano?”

Sem paciência para suposições, ela rebate:

“Plano? Que plano? Eu falei plano?”

Gerluce nega convite, mas alega que futuramente pode aceitar.

O policial insiste, imaginando até que ela pudesse estar planejando deixar a cidade. Mas Gerluce esclarece: a vida é corrida demais, a família exige atenção, e, por mais que queira ficar com ele, ainda não é o momento. “Eu quero morar com você, eu só não consigo agora. Você entende?”, desabafa.

Compreensivo, Paulinho recua, deixando claro que não há pressão e muito menos portas fechadas. O policial encerra o assunto com carinho:

“Tudo bem! A gente volta a falar disso numa outra hora… o meu castelo, o meu imenso castelo de quarto e sala, ele está de portas abertas esperando você a hora que você quiser”, promete ele.