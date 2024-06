Travis Scott é preso por invadir propriedade privada nas Estados Unidos

SOCORROOO! Travis Scott foi preso nesta manhã (20/06) por dirigir bêbado e invadir propriedade privada em Miami, nos EUA. De acordo com as notícias, o rapper foi pego na penitenciária Turner Guilford Knight, ele pagou US$650 (cerca de R$3,5 mil) para não continuar preso e sair da prisão ainda hoje. A imprensa dos EUA, ainda não tem detalhes de como aconteceu a prisão do cantor, mas foi relatado que o rapper estava com os olhos turvos e sem expressão em sua foto de fichamento, mais conhecida como “mugshot”.

E essa não é a primeira vez que o rapper vai preso. Ele já foi preso por incitar tumultos e condutas desordeiras no passado, e enfrenta um processo pela morte de 10 pessoas durante seu show, feito na cidade de Houston (EUA) em 2021. A PM local investiga a fundo o caso, mas o cantor não foi processado criminalmente.

Travis relatou que ficou “devastado” com o ocorrido em seu show. No momento, o show tinha cerca de 50 mil pessoas, que correram para frente do palco, causando ferimentos e mortes dos fãs de Scott.

A prisão atual acontece dias antes de sua turnê internacional “Circus Maximus”, que começa dia 28 de junho, na Holanda, e terá passagem pelo Brasil no palco principal do festival Rock in Rio, em 13 de setembro.