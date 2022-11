Travessia não passa dos 24 pontos e Globo já corre com ‘Terra Vermelha’, sua substituta

Novela de Glória Perez pode sair do ar antes do previsto, mesmo com a escritora dizendo que o público não entendeu o enredo

Amigos, vocês sabem que eu faço parte do clã global, estou ficando mal em falar da minha emissora favorita, mas preciso contar para vocês, essa Travessia não atravessa nada em audiência, faturamento e está sendo uma tristeza dentro da emissora. Não sei se vocês sabem, uma novela das 21h costuma pagar o salário de todos os estúdios Globo, mas quando uma novela está acima dos 35 pontos de média, isso de acordo com os novos números do IBOPE. Travessia não consegue passar dos 24 e olha que Glória não para de mexer na trama, de acordo com meus amigos do plim plim a novela está sendo editada no dia, às pressas. Não tem nada a ver com a escalação a trama é difícil e complicada, Em contrapartida, a dona Globo já pediu para apressarem Walcyr Carrasco na novela 'Terras Vermelha'. A ideia da emissora é antecipar o início da novela e terminar 'Travessia' antes do combinado. Não é de hoje que a repercussão da novela tem tido péssimos números diante do público. Muitos ainda usam os personagens como memes para os vídeos do Tik Tok. Afe! Enquanto isso, Walcyr Carrasco segue com 'Terra Vermelha', dirigida por Luiz Henrique Rios e estreia prevista para 10 de abril, tomando o espaço da novela de Glória Perez. A possível nova novela já está bem adiantada e as gravações que poderiam começar somente em fevereiro foram adiantadas para janeiro. Ou seja, já podemos nos preparar, porque vem aí…