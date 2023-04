Travessia: Moretti confessa que é o responsável pelo atentado contra Guerra

O empresário abrirá a boca após ter sofrido ameaças do capanga que colocou a bomba no carro do Guerra.

Eita que essa semana a trama das 21h vai pegar fogo. Após uma crise de desespero, Moretti (Rodrigo Lombardi) procurará Stenio (Alexandre Nero) e acabará falando mais do que deve ao advogado. Confessando ter feito uma besteira, o empresário não precisará falar muito para que o criminalista entenda que ele é o responsável pelo atentado que Guerra sofreu. Ao ser colocado contra a parede, o empresário confessará que a sua intenção era dar apenas um susto no ex-sócio, mas que o capanga que ele contratou acabou pesando a mão. E como se já não bastasse ter colocado o empresário na mira da justiça, o capanga descobrirá onde ele mora e passará a fazer ameaças, caso ele não lhe dê uma quantia em dólares para deixá-lo em paz.