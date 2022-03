‘Travessia’, nova novela das 21h de Glória Perez em outubro, vai abordar pedofilia, alzheimer, empoderamento feminino, entre outros

Trama que substituirá ‘Pantanal’ terá núcleo em Portugal

A gente gosta disso, novela atrás de novela e vish atrás de eita. Glória Perez não dá bobeira e já tem trama confirmada para substituir ‘Pantanal’ no horário nobre da TV Globo. ‘Travessia’ terá estreia em outubro e trata temas atuais.

Rumores dizem que Vitória Strada será a protagonista de ‘Travessia’ (Foto: Reprodução)

A sinopse não foi divulgada oficialmente, mas a autora já adiantou algumas temáticas que serão tratadas na nova novela, como pedofilia, alzheimer, empoderamento feminino, assexualidade, fanatismo, nomofobia, entre outros. Essa novela vai estar babado.

Parte do núcleo da novela se passará no Maranhão enquanto o outro núcleo acontecerá em Portugal, trazendo o retorno da dramaturgia em outro país, conforme já foi trabalhado em diversas obras da autora.

Um ponto importante que será abordado nessa novela é o encontro do homem com a tecnologia. “Sempre me interessou observar como o avanço da tecnologia modifica nossa vida cotidiana e introduz dramas novos, que as gerações anteriores não viveram. Falei disso em Barriga de Aluguel, Explode Coração, O Clone. No próximo trabalho, a revolução tecnológica será o pano de fundo para o exercício das velhas paixões humanas“, disse a autora em uma entrevista.

Glória trabalhara a nomofobia, um transtorno psicológico relacionado à dependência dos smartphones. O elenco ainda não foi montado, mas as especulações são grandes em torno do assunto.

Juliana Paiva pode estar em ‘Travessia’ (Foto: Reprodução)

Nomes como Flávia Alessandra, Vitória Strada, Juliana Paiva, Giovanna Antonelli, Rafael Cardoso e Humberto Martins aparecem como grandes apostas.