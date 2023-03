Travessia: Com as provas ideais, Brisa consegue colocar Ari na cadeia

O golpista mandará um áudio ameaçando a Brisa, e ela usará esse áudio como uma prova, mostrando-o para a polícia.

E não é que a Brisa (Lucy Alves) escutou Cidália (Cássia Kis) e tomou coragem?Após ter sido instruída pela braço direito de Guerra (Humberto Martins) a colocar Ari (Chay Suede) na cadeia, Brisa ficará com dúvidas do que fazer, porém, pouco depois, ela receberá um áudio extremamente comprometedor de seu ex.

Decidida, a mocinha mostrará o áudio com as ameaças que recebeu do golpista a polícia, onde ele afirma que caso ele afunde, ela também afundará, ficando em sua situação ainda pior do que a dele.

Diante desse áudio, a polícia abrirá um boletim de ocorrência contra Ari e sairá da delegacia pronta para prender o golpista em flagrante.