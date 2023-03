Travessia: Cidália impede que Guerra mate Ari

O empresário sairá de casa disposto a cometer uma tragédia e matar o pai dos seus dois netos, o filho de Brisa e o filho que Chiara está esperando.

Amores, quem diria que a uma personagem interpretada pela bolsonarista Cássia Kis fosse impedir que uma tragédia usando uma arma de fogo acontecesse, afinal, os fanáticos pelo ex-presidente vivem defendendo a posse e o porte de arma. A LOKA!

Digo isso pois, Cidália (Cássia Kis) será a verdadeira responsável por impedir que Guerra (Humberto Martins) cometa uma tragédia que poderia mudar totalmente a vida de muitos personagens da trama, isso porque, após uma discussão, com sangue nos olhos, o empresário sairá de casa pronto para matar Ari (Chay Suede).

Ao ficar frente a frente com o genro, Guerra irá apontar a arma da direção do golpista e sem pensar duas vezes irá atirar em direção ao pai de seus netos, o filho de Brisa e o filho que Chiara está esperando.

Mas vocês devem estar me perguntando, como é que a Cidália ajudou a impedir essa tragédia, sendo que o Guerra realmente atirou no genro? Realmente, ele atirou, mas graças ao personagem da Cássia Kis, a arma que o empresário estava portanto estava sem nenhuma bala. A amiga de guerra havia retirado todas as balas da arma, para evitar que o pai de Chiara cometesse o mesmo erro de quando tentou matar Moretti (Rodrigo Lombardi).