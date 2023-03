Travessia: Ari escapa da prisão e Brisa fica enfurecida

Para desespero da mocinha sofrida Brisa, Ari não para de aprontar em novela das 9

E no capítulo de hoje (29) de Travessia, novela das 9 de Glória Perez, teremos mais drama para Brisa (Lucy Alves). É, parece que a mocinha da vez não tem um dia de paz! Ari (Chay Suede) será denunciado por uma ameaça e o juiz decretará a prisão, mas o maranhense fará de tudo para não perder a boa vida e, evitando ser preso em flagrante, ele vai fugir.

Brisa não tem um dia de paz em Travessia. (crédito: reprodução)

Brisa ainda tenta impedir e chama os agentes após receber um áudio do ex: “Brisa, presta atenção numa coisa: tu é que sabes… Eu posso até me dar mal, mas tu vais se dar pior ainda! Não diz que eu não te avisei”, ameaça.

Isso acontecerá depois do julgamento do roubo de ações. A defesa de Ari vai mostrar o áudio que Núbia gravou a mãe de Tonho (Vicente Alvite) supostamente admitindo ter dado seu depoimento no processo à mando de Guerra (Humberto Martins). Que confusão!