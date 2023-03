Travessia: Ari confessa golpe para Núbia e a mãe lhe vira as costas

A dondoca ficará arrasada com a confissão do filho e decidirá sair do Rio de Janeiro e voltar para Mandacaru, com o Tonho.

É, a situação está ficando cada vez mais difícil para o Ari (Chay Suede). Isso porque o vilãozinho perderá o apoio até mesmo da dondoca de sua mãe, que sempre o apoiou e lhe protegeu. O gato contará a Núbia (Drica Moraes)toda a verdade sobre o golpe que ele arquitetou contra Guerra (Humberto Martins), o que deixará a mãe arrasada. Sabendo agora da crueldade que o filho é capaz, a dondoca fará uma coisa que nunca havia feito, dará as costas para Ari e resolverá deixar as mordomias do Rio de Janeiro, voltando com o Tonho (Vicente Alvite), para Mandacaru.