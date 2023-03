Travessia: Após ter fortuna roubada por Ari, Guerra decide matar o genro 

O empresário descobrirá que o golpista está perseguindo Chiara e sem pensar duas vezes vai até a empresa para matar o rapaz.

Gente, já estava mais do que na hora do Guerra (Humberto Martins) cair na real e fazer alguma coisa, não é mesmo? Porém, desta vez a decisão do empresário será drástica.

Como se já não bastasse ter perdido tudo para o golpista, Guerra descobrirá que Ari (Chay Suede) está perseguindo Chiara (Jade Picon), o que lhe deixará com sangue nos olhos.

Tentando, mais do que nunca, proteger a vida de sua herdeira, o empresário decidirá por um fim nessa palhaçada. Ele então colocará uma arma em sua balsa e irá direto para a empresa, para encontrar com Ari. Neste meio tempo, o milionário será flagrado por Guida (Alessandra Negrini), que temerá o que o namorado será capaz de fazer.