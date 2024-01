” trabalhava com a gente na mesma agência.” Yasmin confessou que foi traída por um ex com uma colega de profissão

É meus amores, Yasmin Brunet realmente não tem muita sorte em sua vida amorosa. Na noite deste domingo (28) no BBB 24, a modelo contou que um de seus ex-namorados a traiu com uma de suas colegas de trabalho no estacionamento de um evento em que estava trabalhando.

A modelo disse que tinha entre 14 e 15 anos na época em que se envolveu com o rapaz, que cujo nome não foi revelado. “Teve uma vez que eu estava com um cara, e era muito nova”, iniciou.

“Eu estava no São Paulo Fashion Week. Ele me deixava lá [para desfilar] e transava com uma mulher no estacionamento. E depois vinha me buscar nesse mesmo carro e me levava embora”, acrescentou.

“Essa mulher trabalhava com a gente na mesma agência. Todo mundo sabia, menos eu. A corna é a última a saber”, disse.

“Você era nova, mas já era maior de idade?”, questionou Giovanna Lima. “14 ou 15 anos. Mas era meu primeiro amor. Comecei mal”, explicou a filha de Luiza Brunet.