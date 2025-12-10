Menu
Kátia Flávia
Kátia Flávia

Tony Ramos, Denise Fraga e Fátima Bernardes roubam a cena na pré-estreia de Livros Restantes no Rio

Tapete vermelho fervido, reencontros emocionados e uma noite daquelas que a Zona Sul adora comentar.

Kátia Flávia

10/12/2025 16h00

tony ramos, denise fraga e george moura 03

Tony Ramos, Denise Fraga e George Moura. Foto: Rogério Resende

Meu bem, o Estação NET Gávea virou o ponto mais quente da cidade na noite de terça. A pré-estreia de Livros Restantes reuniu uma constelação tão cintilante que até os postes da Gávea piscavam de emoção. Denise Fraga, radiante, dava o tom da festa estrelada e recebia abraços como quem distribui afeto premium. Ao lado dela, a diretora Márcia Paraiso brilhava como quem sabe que está entregando um filme que vai fazer barulho no circuito cultural.

tony ramos, george moura, anna luiza muller, lidiane barbosa
Tony Ramos, George Moura, Anna Luiza Muller, Lidiane Barbosa. Foto: Rogério Resende

Tony Ramos chegou daquele jeito que só ele sabe: classe pura, sorriso afiado, e a esposa Lidiane Barbosa ali, fina, segurando o carisma do marido como quem segura uma joia rara. Matheus Nachtergaele apareceu todo solar, reencontrou Denise e soltou aquela simpatia que mistura teatro, poesia e uma pitada de intensidade. Renata Sorrah e Fátima Bernardes também marcaram presença, e meu amor, cada uma desfilando com a serenidade de quem sabe exatamente onde a câmera está.

renata sorrah e denise fraga
Renata Sorrah e Denise Fraga. Foto: Rogério Resende

O clima era de reencontro de novela boa. Denise recebia os amigos no tapete vermelho com braços abertos e emoção à flor da pele, enquanto os convidados descobriam em primeira mão a história de Ana Catarina, a mulher que decide devolver cinco livros que marcaram sua existência antes de se mudar para Portugal. Uma trama sobre vínculos, memórias guardadas com cheiro e dedicatória e aquele tipo de saudade que cutuca o peito sem pedir licença.

Rodado em Florianópolis e Aveiro, o filme passeia por afetos, lembranças e as pequenas histórias que a gente carrega nos objetos mais improváveis. E quando os reencontros acontecem, minha filha, segura, porque velhas emoções voltam com força suficiente para fazer qualquer um reconsiderar a vida inteira.

enrique diaz, denise fraga e marcia paraiso 02
Enrique Diaz, Denise Fraga e Marcia Paraiso. Foto: Rogério Resende

Depois da sessão, o elenco foi todo sorrisos, abraços e comentários animados. Denise agradeceu o carinho do público, e a noite terminou daquele jeito que só o Rio sabe entregar: elegante, calorosa e com gente comentando até a saída do estacionamento.

matheus nachtergaele e denise fraga e marcia paraiso 04
Matheus Nachtergaele e Denise Fraga e Marcia Paraiso. Foto: Rogério Resende

Livros Restantes estreia amanhã nos cinemas de todo o país. Prepare o lencinho e o glitter, porque vem emoção.

