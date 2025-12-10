Tony Ramos, Denise Fraga e Fátima Bernardes roubam a cena na pré-estreia de Livros Restantes no Rio

Meu bem, o Estação NET Gávea virou o ponto mais quente da cidade na noite de terça. A pré-estreia de Livros Restantes reuniu uma constelação tão cintilante que até os postes da Gávea piscavam de emoção. Denise Fraga, radiante, dava o tom da festa estrelada e recebia abraços como quem distribui afeto premium. Ao lado dela, a diretora Márcia Paraiso brilhava como quem sabe que está entregando um filme que vai fazer barulho no circuito cultural.

Tony Ramos, George Moura, Anna Luiza Muller, Lidiane Barbosa. Foto: Rogério Resende

Tony Ramos chegou daquele jeito que só ele sabe: classe pura, sorriso afiado, e a esposa Lidiane Barbosa ali, fina, segurando o carisma do marido como quem segura uma joia rara. Matheus Nachtergaele apareceu todo solar, reencontrou Denise e soltou aquela simpatia que mistura teatro, poesia e uma pitada de intensidade. Renata Sorrah e Fátima Bernardes também marcaram presença, e meu amor, cada uma desfilando com a serenidade de quem sabe exatamente onde a câmera está.

Renata Sorrah e Denise Fraga. Foto: Rogério Resende

O clima era de reencontro de novela boa. Denise recebia os amigos no tapete vermelho com braços abertos e emoção à flor da pele, enquanto os convidados descobriam em primeira mão a história de Ana Catarina, a mulher que decide devolver cinco livros que marcaram sua existência antes de se mudar para Portugal. Uma trama sobre vínculos, memórias guardadas com cheiro e dedicatória e aquele tipo de saudade que cutuca o peito sem pedir licença.

Rodado em Florianópolis e Aveiro, o filme passeia por afetos, lembranças e as pequenas histórias que a gente carrega nos objetos mais improváveis. E quando os reencontros acontecem, minha filha, segura, porque velhas emoções voltam com força suficiente para fazer qualquer um reconsiderar a vida inteira.

Enrique Diaz, Denise Fraga e Marcia Paraiso. Foto: Rogério Resende

Depois da sessão, o elenco foi todo sorrisos, abraços e comentários animados. Denise agradeceu o carinho do público, e a noite terminou daquele jeito que só o Rio sabe entregar: elegante, calorosa e com gente comentando até a saída do estacionamento.

Matheus Nachtergaele e Denise Fraga e Marcia Paraiso. Foto: Rogério Resende

Livros Restantes estreia amanhã nos cinemas de todo o país. Prepare o lencinho e o glitter, porque vem emoção.