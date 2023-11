Todas as Flores: Mondego salva Zoé em delação premiada

A doutora irá culpar Humberto por todo o esquema de tráfico humano que foi descoberto pelas autoridades.

Aprisionada depois do ataque da fazenda de tráfico humano, a doutora Mondego, vai aceitar fazer uma delação premiada na novela Todas as Flores. Mas a traficante ocultará o envolvimento de Zoé ( Regina Casé) no crime e colocará toda a culpa no pai de Pablo (Fábio Assunção) na trama das 22h.

No episódio exibido na segunda (13) na nossa querida TV Globo, a cientista será interrogada pelo delegado, que a colocará contra a parede, ao questionar sobre a participação de Zoé na quadrilha, porém, mesmo após afirmar que irá ajudar as autoridades, Mondego esconderá a participação da vilã da trama.

Além de tentar livrar a barra de Zoé, a doutora também afirmará que Luís Felipe foi uma vítima do da operação, já que estava sendo chantageado e teve a sua família ameaçada por Humberto.