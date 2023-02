“Todas as acusações serão combatidas judicialmente”, rebate Jojo Todynho

Influenciadora usou as redes sociais para se defender das acusações do e-marido, Lucas Souza

Ninguém segura Jojo Todynho, ainda mais quando se pisa no seu calo. A cantora usou as redes sociais para soltar o verbo diante das acusações de preconceito e o possível apoio da cantora ao ex-presidente, Jair Bolsonaro. A musa disse que tudo será resolvido na justiça. Receba!

“Todas as acusações que sofri, sejam de traição, preconceito ou conduta, em nada combinam com minha história de vida ou com a minha personalidade. Quem me conhece sabe bem. Todo esse material está nas mãos da minha advogada e serão resolvidas e esclarecidas na justiça. Quem me acompanha diariamente conhece bem meu caráter. Fiquei 3 meses dentro de um reality e em nenhum momento tive algum discurso preconceituoso. Preconceito é uma palavra que eu enfrento e combato todos os dias, seja pela cor, corpo e até classe social. Eu jamais apoiaria qualquer tipo de preconceito ou discriminação, jamais!”, disse ela.

Logo depois, ela completou: “Nunca usei minhas redes sociais para nenhum tipo de posicionamento político. Sou leiga nesse assunto e por isso prefiro deixar para quem domina o assunto se pronunciar. Todas as acusações serão combatidas judicialmente. Decidi postar esse texto para deixar muito claro que as acusações não procedem. Qualquer tipo de preconceito, qualquer, eu abomino! Espero ter acabado de uma vez por todas com os ruídos que podem ter sido plantados por essas acusações que infelizmente se tornaram públicas, a fim de abafar as atitudes desse senhor que um dia chamei de marido. Mas a verdade e as provas trago comigo. Jordana Gleise”.