“Tive que maquiar minha tristeza” Ator desabafou sobre acusação grave que recebeu em novela da Globo

Minha gente, na noite deste sábado (30), o ator Nando Cunha relembrou numa publicação no Instagram de uma situação em que foi falsamente acusado de ter sido agressivo com a equipe de caracterização enquanto trabalhava na novela Travessia (2022), na qual interpretou o personagem Joel. E contou também que após uma conversa com André Barros, diretor geral da produção da Globo, o ator precisou conter o choro para gravar uma cena da novela.

Cunha ainda incluiu nesta tal publicação, um trecho que gravou logo depois de ser notificado sobre a acusação. “Pra mim, foi a melhor cena que fiz na novela”, opinou.

“Antes de fazer essa cena, o diretor geral da novela me chamou numa sala para conversar comigo sobre uma acusação da equipe de caracterização, de eu ter sido ‘agressivo’ com a equipe. Acusação essa que provei não ter sido verdadeira”, continuou.

“Só de ser chamado pelo diretor geral, a perna tremeu. Mas como tudo na vida da gente, tive que engolir o choro e criei essa cena e bordões na hora. Do zero. Tive que maquiar minha tristeza e, daí, fazer uma cena alegre. Muitas dessas coisas, como dizem nas ruas, a Globo não mostra. Mas fica marcado nas nossas vidas”, completou.

E vale lembrar que essa não é a primeira vez que Cunha expõe problemas de bastidores em um trabalho. Em 2019, o ator não teve seu contrato renovado com o SBT e se despediu de As Aventuras de Poliana (2018).