Tiririca dá ‘dedada’ em homem e é acusado de importunação sexual

Genteeee, eu estou aqui me arrumando para jantar com umas amigas em Ipanema quando uma amiga minha de São Paulo me mandou esse babado fortíssimo aqui. Parece que o Tiririca está sendo acusado de cometer importunação sexual contra um prestador de serviços na Vila Olímpia, bairro da zona sul de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência obtido pelo portal Notícias da TV, o homem estava na portaria de um prédio quando foi surpreendido por uma “dedada” nas nádegas. E depois de descobrir que o autor dessa brincadeira de péssimo gosto foi o deputado federal ,ele decidiu prestar queixa.

O prestador de serviços José Marcos Lima Correia afirmou que a situação que o constrangeu aconteceu na quinta-feira passada (29), mas foi à delegacia apenas nesta segunda-feira (5), sob orientação de sua advogada.

Tudo aconteceu quando ele estava na portaria do condomínio quando viu um casal desconhecido se aproximar. Em seguida, o homem lhe deu uma “dedada” nas nádegas por sobre a calça. Correia alegou ter se sentido humilhado quando percebeu que as pessoas estavam rindo dele.

A vítima só soube que se tratava do deputado federal Francisco Everardo Oliveira Silva, o Tiririca (PL), depois que já havia deixado o local. O caso foi registrado no 27º D.P. Dr. Ignácio Francisco, no bairro de Campo Belo, na Campo Belo, na capital paulista.

Em nota, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) afirmou que a acusação está “em andamento para esclarecer o ocorrido”.

“O caso citado foi registrado como importunação sexual e será investigado pelo 96° DP (Monções). A vítima, um homem de 39 anos, compareceu à delegacia na última segunda (04) e relatou os fatos –ocorrido no último dia 29/02. Diligências estão em andamento para esclarecer o ocorrido”.