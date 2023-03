Tina, ex-BBB, declara apoio a Guimê: “Somos imperfeitos”

Tina Calamba entrou algemada à Guimê no reality da Globo e não deixou de falar tudo o que pensa sobre o cantor, mostrando que está com ele

Enquanto muitos apedrejam Mc Guimê, Tina colocou a broca no trombone e disse estar compadecida do caso do cantor, oferecendo apoio e ajuda. A ex-BBB não deixou de lembrar que dormiu na mesma cama que o brother quando entrou no BBB 23 e que ele nunca deixou de respeitá-la.

“Somos imperfeitos. Não concordo com suas atitudes. Eu entrei amarrada a você partilhei a mesma cama com você durante dias, mesmo após soltar as pulseiras, estávamos juntos! Você me respeitou como MULHER, por isso meu parceiro Mc Guimê, você ainda é um diamante que vai se lapidar assim como eu! Conte comigo!”, escreveu.

Vale ressaltar que ela foi uma das únicas que teve coragem de assumir publicamente estar do lado de Guimê no momento do cancelamento.