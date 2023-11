Time For Fun esclarece proibição da entrada de água no show da Taylor, em São Paulo

A empresa responsável por organizar a turnê da cantora no Brasil publicou uma nota esclarecendo o ocorrido.

Amores, após toda a polêmica envolvendo os policiais, que proibiram a entrada de garrafas de água lacradas no show da Taylor Swift, mesmo após a determinação do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, os representantes da Time For Fun, a empresa responsável pela organização da turnê da cantora norte-americana no Brasil, divulgou uma nota explicando o que realmente aconteceu:

“Durante alguns minutos a Tropa de Choque da Polícia Militar de SP orientou que as pessoas retirassem as tampas das garrafas de água antes de entrar no estádio. A organização já conversou com o comando da PM para fazer valer a entrada com garrafas lacradas. Aproveitem o show!”, declarou a Time For Fun.