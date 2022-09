Tiago toca o sino da Fazenda: desistiu?

Depois de treta generalizada modelo pediu para sair do reality

Tá pra nascer reality que aconteceram mais coisas em tão pouco tempo, já teve até gente pedindo para sair do programa, dá pra acreditar? Tiago Ramos, ontem (16), foi o motivo da treta na casa e não ficou nada feliz com o resultado disso, chegando a tocar o sino e pedindo para sair do reality da Record. Tudo começou por causa de uma punição que o modelo levou por causa da bebida.

Deolane, Pétala e Alex ainda comentaram ser inaceitável tomar punição por conta da bebida, afinal, para quem não sabe Tiago entrou dentro do banheiro com uma bebida e logo após veio o sinal de punição.

Algumas pessoas ainda consolaram o rapaz e tentaram impedir que ele tocasse o sino. Kerline, por sua vez, ficou furiosa e questionou a presença dos amigos de Tiago naquela hora, dizendo que eles deveriam ter feito algo para impedir o rapaz.

“O menino tá desistindo ali, o Tiago, ele bateu o sino. Gente…”, disparou Kerline no meio dos participantes e ninguém ligou para o fato de Tiago tocando o sino.