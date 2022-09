Tiago Ramos diz que pegaria Deolane: “Meu estilo de mulher”

Modelo ainda disse que ela é a única que ele pegaria, pois é mais madura

Olha ele! Tiago Ramos já está pensando na hora H com as peoas da Fazenda. Aliás, correção, a peoa, porque o muso contou que só tem olhos para Deolane, afinal ela faz o seu tipo por ser mais madura. O modelo ainda disse em conversa com Vini que entende que é impossível chegar na advogada, mas não deixou de lado seu desejo.

“Eu queria dar uns pegas nas meninas”, inicia Vini, relatando seu desejo na Tati Zaqui.

“Fica entre nós eu sei que o cara tem que ser pica mas a única mulher que eu pegava é a Deolane, é meu estilo de mulher, mais madura”, dispara Tiago.

Vini ainda complementa dizendo que se o dele já é difícil com Tati, imagina com Deolane, ressaltando que não vai ser fácil conquistar a advogada.