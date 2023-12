Tiago Leifert aparece de surpresa no The Voice e se despede: “O The Voice mudou a minha vida”

Minhas fofoqueiras que amam o trabalho do Tiago Leifert devem ter ficado loucas com o muso indo até o The Voice Brasil declarando o seu amor pelo reality de vozes brasileiras. Na noite desta quinta-feira, 28, ele esteve no palco ao lado de Fátima Bernardes para fazer a sua despedida da atração, que sairá da grade de produções da Globo.

“Eu fiquei 9 temporadas, mas uma do Kids. Em 2021, eu não pude me despedir, fui arrancado daqui por circunstâncias da vida. Agora está bem. Eu nunca saí daqui triste e preocupado, nunca saí daqui chateado.A gente chega aqui feliz e sai ainda mais feliz. A gente pode ajudar tantas vozes”, disse ele ao relembrar o seu trabalho no programa.

Então, ele completou: “O The Voice mudou a minha vida. Foi minha primeira aventura no entretenimento depois do Esporte. Quando eu me casei, eu estava trabalhando aqui. Quando a minha filha nasceu, eu estava aqui, ela nasceu e vim para cá. Eu só queria agradecer a honra de estar aqui hoje. Eu estou nervoso de estar aqui, de poder me despedir agora direito. Vocês foram importantes na minha vida. Era incrível vir aqui e olhar para vocês. Obrigada a vocês que nos assistiram nesses anos todos e obrigado por terem me recebido”.