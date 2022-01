”Eu não sou uma peça no jogo importante pra você”, dispara Naiara para Abravanel

Tiago abravanel e naiara azevedo debatem ideias sobre o jogo

A cantora achou que valeu menos de cinquenta reais não ser escolhida para o VIP

O jogo finalmente começou, caro(a) leitor(a)! Afinal de contas, depois de Rodrigo jogar na cara a ingratidão de Douglas, foi a vez de Naiara jogar na lata que não é prioridade para Tiago. ”Eu não sou uma peça no jogo importante pra você”, foi a fala da cantora.

Reprodução: Rede Globo

Tudo isso porque na escolha de quem levaria para o VIP do Líder, Tiago esqueceu a cantora dos cinquenta reais no churrasco e levou Jade, Lina, Scooby, Douglas e Arthur — que vai ter pão a vontade. A moça não gostou, pois ela e Abrava são amigos há muito tempo: “Amigo, aqui dentro você não tem responsabilidade sob mim e tá aqui pra jogar”.

Reprodução: Rede Globo

“Se você não me acha uma peça importante no seu jogo, tá tudo certo! Se eu não somo nada agora, não tem porque você me usar agora. Foi isso que eu senti!”, disparou, na lata! O neto de Silvio Santos ficou sem palavras e só disse: “Não acho que é isso de somar no jogo…”. Mas apenas!

Naiara: “amigo, eu não tenho direito de estar chateada com você. se eu não sou uma peça no jogo importante pra você, tudo bem. foi isso que eu senti.”



NA CARA #BBB22 pic.twitter.com/keez2e2Wti — DEUSA DA JUSTIÇA (@BBBBaile) January 28, 2022

Depois, ele falou para o Arthur que achou que seriam nove pulseiras e uma seria de Naiara… Mas se semana passada foram seis, do nada brotaria mais três? Isso é um jogo, meu amor! Não o carnê do baú…

Tweet da madruga pra mostrar que Tiago ficou chateado, porque achou que seriam 9 pulseiras no VIP e ele já tinha planejado dar para os cinco que chamou e juntamente iria chamar também a Maria, a Eslô e a Naiara.



Vídeo: Reprodução/Multishow pic.twitter.com/0gmBNJyyT9 — Tiago Abravanel 🧸 (@TiagoAbravanel) January 28, 2022