Emoção é muito choro no reencontro de Abravanel e sua mãe

Apresentador é recebido por Cintia em São Paulo

Ao som de Adele, abraços e muito choro, Tiago Abravanel é recebido no aeroporto de São Paulo por sua mãe, Cintia Abravanel. A mãe do ator ainda escreveu estar muito orgulhosa do filho.

“Te amo demais, meu filho”, escreveu Cintia em seus stories do Instagram. Veja que amor:

Após desistência do BBB22 na tarde do domingo (27), o ator resolveu apertar o botão e desistir do programa.

Importante frisar que quando ele pediu para sair do programa, automaticamente, abriu mão dos prêmios e um cachê de R$30 mil. Escolhas dele, né?

Vida que segue.