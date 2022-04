Tiago Abravanel contou para Dani Calabresa que entraria para o BBB22

Antes de apresentador entrar na casa ele contou para amiga que estaria na edição

Babado minha gente, o segredo que Boninho tanto faz para guardar sobre os participantes ficou com Deus para Tiago Abravanel. Em entrevista para o ‘PodDelas’, Dani Calabresa contou que o ator contou para ela que iria participar da edição.

Calabresa contou que quando foi dar a notícia que participaria do CAT BBB desse ano a feição do amigo mudou e ele não se segurou, contando a boa nova. “Ele querendo explodir, para me contar que ia. Agora já saiu, mas ele me contou antes”, revelou a apresentadora.

“Você não sabe, mas meio que talvez eu vá entrar [disse imitando Tiago], mas sabe já de mochila? (risos)”, comentou com Tatá e Boo. Dani conta que teve que fazer piadas com o próprio amigo, já que ele era participante do BBB como todos os outros.

Tiago contou para Dani que entraria no BBB22 (Foto: Reprodução)

“Fiz super piada com ele lá, amor, várias e ele tem senso de humor, não é falar mal é exagerar e brincar com qualquer coisa”, contou a loira.