”O BBB mais flopado da história”, dispara Tiago Abravanel em show com ex-BBBs

Cantor dedicou show com a presença dos amigos ao ex-BBB, Rodrigo Mussi, e fez revelações bombásticas

Minha gente, segura essa bomba. Na noite de ontem, sexta-feira (15), em São Paulo, Tiago Abravanel chamou os ex-BBBs para o palco em seu show e fez revelações sobre sua edição. Lucas Bissoli, Eslovênia, Vyni, Laís Caldas e Larissa Tomásia estiveram presentes no palco.

“O BBB mais flopado da história. Só tem lollipop aqui, ah não, nós dois estamos bem”, disse Tiago em vídeo do Catucadas. Para tudo que Boninho deve estar put0 em suas calças com as revelações do paulista.

O cantor ainda comentou que Flay saiu correndo quando ele diz isso e ainda complementa: “A Flay saiu correndo, porque a edição dela bombou”. Pai amado, segura ele!

Imagino a cara da nossa musa, Dani Calabresa que também esteve presente na festa. “Eu arreguei (do BBB) porque eu estava com saudade disso”, investiu o cantor

O neto de Sisi se mostrou muito à vontade com o público (e põe à vontade nisso, hein), segurando mais que umas três horas de show, sem parar. Da próxima me mande o convite que quero participar da festa e ver o BA-BA-DOS de camarote.