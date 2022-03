Tiago Abravanel revela verdadeiro motivo que o fez desistir do BBB22

“Não me arrependo”, declara paulista em live (28)

A saída do ator da casa mais vigiada do Brasil ainda rende muito assunto e muita curiosidade diante a questão: o que fez Tiago desistir do prêmio? Nesta segunda (28) ele se comunicou por meio de um live no seu Instagram.

“Eu estou muito bem, estou feliz, em paz”, declarou o neto de Sisi, mas não parou por aí. Tiago começou a dizer que seu pensamento em sair da casa partiu desde o momento da Casa de Vidro.

Larissa fala para Tiago Abravanel que ele tem que guardar a língua (Foto: Reprodução)

“No dia que a gente recebeu Larissa e Gustavo, eu fiquei muito emocionado de ver uma pessoa de fora, uma informação nova para gente, e na hora que Larissa falou para mim: ‘Você é muito legal, mas cuidado com sua língua’. Fiquei pensando, matutando”, disse.

"Algumas atitudes suas estão sendo vistas como falsas." (Larissa) #BBB22 pic.twitter.com/HtQR5yOC3m — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 11, 2022

Depois disso Tiago defende sua verdade e diz que prefere lidar com a verdade que com a mentira, que se seu jogo estava sendo lido por alguém, estava sendo mal interpretado.

O paulista não jogou toda a culpa em Larissa, mas disse que o comentário da vidreira trouxe maior insegurança para o jogo e relações dentro da casa. Vale lembrar que Larissa disse de dentro da Casa de Vidro que Eslô era um fenômeno, coitada, não passa de uma chacota.

Tiago ainda falou sobre ter se perdido no jogo e não conseguir ter posicionamento diante seu coração. Segundo ele mesmo seu psicológico estava muito abalado. “Eu ia surtar”, completou ele.

Se foi estratégia de Larissa inventar coisas para desestabilizar os participantes, parabéns, muito bem pensado, porque ela passou longe da verdade.