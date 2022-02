Tão sozinho assim? Tiago Abravanel se despediu e ninguém percebeu!

O neto de Sisi até tentou fazer uma boa despedida, mas estava realmente jogando sozinho…

Durante a festa do último sábado, (26), Tiago Abravanel se declarou aos amigos, em tom de despedida, já deixando claro que iria embora a qualquer momento. E sabe quem reparou? Ninguém!

Momento em que Tiago Abravanel aperta botão de saída do BBB22

Abravanel ficou no meio de uma roda com os outros participantes e disse: “Quero agradecer, do fundo do coração, a cada um de vocês por serem fodas e me fazerem não saber jogar esse jogo, por me enlouquecerem todos os dias… Mas principalmente por me permitirem abrir meu coração e mostrar quem eu sou e mostrar para cada um de vocês que eu posso me conectar do jeito que cada um é — com defeitos, qualidades, loucuras, tudo. Eu amo vocês”, deixando bem explicito que desistiria.

Festa em que Tiago agradece os brothers em tom de despedida

ih e não é que o tiago se despediu do pessoal antes sem ninguém perceber de fato #bbb22 pic.twitter.com/bR56y6nCiA — @paiva #bbb22 (@paiva) February 28, 2022

E quando explicou, no confessionário, porque estava desistindo, neto de Silvio Santos disse: “Eu quero sair do programa, porque acho que a minha história foi contada até agora da maneira que eu sei contar, com meu coração aberto, mas infelizmente eu não sei jogar esse jogo como eu imaginei que era possível jogar. Foi muito bom conhecer cada um aqui, mas, pra mim, minha história se encerra assim. Eu desejo sair do BBB22”.

tiago justificando o motivo de querer sair do programa #bbb22 pic.twitter.com/uV2VEuADNv — @paiva #bbb22 (@paiva) February 28, 2022

Sucesso ao Tiago aqui fora, porque ele tem um coração gigante, mas volto a dizer: “quem é amigo de todo mundo, não é amigo de ninguém” — principalmente em um reality show.