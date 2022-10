Thomaz Costa relembra namoro com Larissa Manoela: “Primeiro amor”

Ator voltou a falar de sua antiga relação com a atriz da Globo dentro da Fazenda, reality da Record

Pensaram que Thomaz Costa tinha esquecido Larissa Manoela? Tudo indica que o ex-muso do Only Fans não tirou a gatinha da cabeça. Estava eu, linda e bela assistindo a Fazenda quando vi que o gato voltou a citar o nome da atriz da Globo, dizendo ainda que ela foi o seu primeiro amor.

“Namoro sério, irmão… As famílias sabiam… É que a gente trabalhava junto… É aquela menina lá que estávamos falando… Fizemos ‘Carrossel’ juntos e aí, a nossa família se conhecia. Primeiro amor. É uma parada que eu olho e penso ‘será que vou sentir um amor desses de novo?’”, contou em conversa com Shay.

O gatinho ainda contou que os dois namoraram com 12 anos e depois os dois terminaram. Depois, namoramos com 13, quando a gente tinha outra cabeça. Depois com 16 e 17. A gente nem brigava, era mais pelas pessoas em volta. Isso que é fod*… Eu demorei muito para superar”, desabafou.