Thomaz Costa: Ex-muso do Only Fans está na Fazenda

Depois de cancelar sua conta de conteúdo adulto, Thomaz diz que será ele mesmo

Olha ele! Eu já esperava que Thomaz Costa estivesse na Fazenda 14, mas fui ter certeza hoje. O muso chega no reality preparado e diz que usou os insights do Ilha Record para aplicar tudo no reality mais falado da Record. O ex-Only Fans diz ser pavio curto e não ter filtro na hora da treta.

“Entrei na fazenda para dar meu novo, como eu fiz em outros trabalhos. Eu namorei com Larissa, eternamente serei ex dela”, disse ele.

E não para por aí: “Acho que tudo pode acontecer, não sei. O que aconteceu em uma carro pode acontecer em uma cama. Não tenho ninguém atualmente, estou solteiro”, contou.

O foco do influenciador é o prêmio, ele não está nem aí para aparecer bonitinho nem nada.