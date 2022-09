Thomaz Costa conta que já curou menina com oração: “Saiu andando”

Ex-muso do Only Fans contou para Pétala os frutos da sua nova vida

Olha ele, Thomaz Costa não deixa de nos surpreender, o gato teve uma vida muito assediada pela mídia com sua plataforma de conteúdo adulto, mas agora aproveita a vida cristã como um fiel fervoroso. Em conversa com Pétala na Fazenda, o peão contou que já chegou a curar uma menina com oração. Oi?

“Já tinha me libertado de tudo, vivendo uma vida maravilhosa, uma menina foi curada por minha oração, a menina estava com uma bota, tinha rompido ligamento e ela saiu andando sem a bota não conseguia pôr o pé no chão”, declarou Thomaz.

O ator ainda diz que estava sendo usado por Deus e que está vivendo uma vida maravilhosa ao seu lado. Será que o personagem se mantém durante toda a edição?