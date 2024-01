Thiaguinho sobre comportamento de Rodriguinho no BBB: “Prefiro falar para eles pessoalmente”

Rodriguinho segue sendo uma pedra no sapato para os artistas aqui fora, afinal, a imprensa segue questionando se eles já conheciam o comportamento de Rodriguinho antes do BBB. Vale ressaltar que em muitas festas o cantor não se levantou do sofá e seguiu sentado enquanto os seus colegas de profissão se apresentavam.

“Eu acho que assim, todo mundo tem defeitos, todo mundo tem qualidades. Mas obviamente que eu tenho minhas opiniões em relação às atitudes dos meus amigos, mas eu prefiro falar para eles pessoalmente”, disse ele.

No dia da estreia do BBB 24, o cantor Thiaguinho fez questão de declarar seu apoio para o amigo de longa data, o cantor Rodriguinho, que está no Camarote do reality. “Essa foi a homenagem que fiz ao Rodrigo na última Tardezinha de 2023… O ano mais especial da minha carreira! E ele esteve ao meu lado o tempo todo! […] Assim como todos os projetos que fazemos juntos e todos os que você faz e compartilha comigo… Tô contigo nessa jornada! Que o Brasil possa conhecer mais ainda esse pisciano de coração bom, o mais inovador do pagode, cabeça pensante do nosso segmento e o amigo mais engraçado que tenho na vida! Te amo, Pretoshow! #teamrodriguinho”, escreveu.