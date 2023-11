Thiago Gagliasso é acusado de racismo por Ludmilla e mostra funcionários negros

O deputado do PL se defendeu contra as acusações da cantora e apareceu revoltado filmando seus funcionários negros

Meu Deus, que história mais bizarra, porém já era de se imaginar vindo de Thiago Gagliasso que já se envolveu em diversas polêmicas. O deputado foi acusado de racismo por Ludmilla e se irritou com a acusação. Como forma de provar que não é racista ele disse que tem funcionários negros, chegando a filmar as pessoas.

“Acuse-os do que você faz e chame-os do que você é. Vou mostrar para vocês o gabinete do racista”, falou, nos stories de seu Instagram. Na sequência, ele filmou funcionários negros e ainda mostrou um antigo vídeo de Ludmilla se recusando a tirar foto com fãs na praia.

O irmão de Bruno Gagliasso chegou a abrir um boletim de ocorrência contra Ludmilla após ela denunciar o caso de racismo nas redes sociais com um desabafo.