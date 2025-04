Thiago Brava, Gabriel Gava e Israel Novaes lançam turnê ‘Os Caras do Arrocha Festival’ neste sábado, 26, em Belo Horizonte

O projeto “Os Caras do Arrocha”, idealizado por Thiago Brava, Gabriel Gava e Israel Novaes, está prestes a estrear sua turnê oficial. O pontapé inicial para o “Os Caras do Arrocha Festival” acontecerá neste sábado, 26 de abril, em grande estilo, durante o evento ‘O Embaixador Classic’, promovido por Gusttavo Lima na capital mineira.

A escolha de Belo Horizonte para sediar o show de lançamento não é por acaso. O evento, que já se consolidou como um dos maiores do segmento sertanejo no país, servirá de palco para a apresentação de “Os Caras do Arrocha”, projeto que conta com o próprio Gusttavo Lima como padrinho oficial, selando essa parceria de sucesso.

Recentemente, Thiago Brava, Gabriel Gava e Israel Novaes concluíram a divulgação do projeto musical com o lançamento do terceiro e último EP. O trabalho completo, que totaliza 12 faixas, apresenta ao público novas roupagens de canções que marcaram época e se tornaram verdadeiros hinos do arrocha e do sertanejo universitário. No repertório, clássicos como “Fiorino”, “Vem Ni Mim Dodge Ram”, “Vó Tô Estourado”, “Sinal Disfarçado”, “Lei do Desapego”, entre outros hits, ganharam versões mais modernas.

Após a estreia em Minas Gerais, a turnê “Os Caras do Arrocha Festival” têm planos ambiciosos. O projeto deve percorrer as principais capitais brasileiras nos próximos meses, levando um show marcante para fãs de todo o país.

Um dos momentos mais aguardados pelo público já tem data e local definidos em São Paulo: no dia 30 de maio, o projeto desembarca na capital paulista para uma apresentação na icônica casa de shows Villa Country, prometendo agitar a noite com o melhor do arrocha.