Thiago Abravanel é assaltado e alerta seguidores: “pode ser golpe”

O ex-BBB estava em um táxi na hora do ocorrido.

Nesta sexta-feira (07), o cantor, ator e ex-BBB Thiago Abravanel, utilizou de suas redes sociais para comunicar aos seus amigos, familiares e fãs que foi vítima de um assalto.

Segundo o produtor visual Fernando Poli, marido de Thiago, o ex-BBB estava em um táxi, no momento do crime, que teve o vidro quebrado pelo assaltante. Felizmente o ator passa bem.

Thiago se mostrou bastante preocupado com possíveis golpes que possam ser aplicados pelos bandidos, em seu nome. Diante disso, ele alerta: “Se você receber qualquer mensagem minha pode ser golpe, não responda”.