Thelma Assis faz alerta preocupante sobre situação no Rio Grande do Sul

Thelminha está fazendo um trabalho voluntário no Rio Grande do Sul, atendendo as vítimas das enchentes. Em entrevista à Caras, ela contou detalhes sobre o apoio dos profissionais da saúde às pessoas que estão sendo resgatadas. Thelma ainda pede que as pessoas não parem de ajudar, pois as consequências serão irreparáveis por um tempo.

“Depois desse período de emergência, virão as infecções, as doenças infectocontagiosas, que também vão precisar de um atendimento (…) saúde mental. Então, é preciso que as pessoas continuem focando nos caminhos de ajuda ou de PIX, nas redes confiáveis, para poder ajudar o pessoal aqui, do Rio Grande do Sul, que está precisando muito”, diz.

A ex-BBB comenta sobre a decisão de seguir para o Sul. “Continuo atuando na Medicina, mas de forma voluntária. Então, após ter saído do BBB e ter vivido tudo que vivi, hoje consigo atuar dessa forma; assim como teve o episódio em Manaus, com a falta de oxigênio. Fiquei muito impactada com as imagens daqui do Rio Grande do Sul, que me deixaram tão preocupada quanto (…) Sempre me trazem para esse lugar de propósito em relação à Medicina, e foi isso que me fez tomar a decisão de vir para cá ajudar de alguma forma, e de imediato”, diz.