The Town: Demi Lovato é confirmada no festival em São Paulo

A cantora que fez e faz o maior sucesso com hits com pegada de rock retornará ao Brasil para uma apresentação emocionante

Olha ela! Essa é para aquelas leitoras e leitores que adoram um festival, porque o The Town está chegando, minha gente. Já não vejo a hora de colar na grade do festival, que acontece em São Paulo, e ver tudo de pertinho. Demi Lovato será uma das atrações do festival que acontece em setembro.

A cantora já veio diversas vezes para o Brasil e os seus fãs não deixam de ficar super animados com a ideia da apresentação em um festival de grande porte.

A musa se apresentará no dia 2 de setembro, abrindo o festival com chave de ouro. Vale ressaltar que no mesmo dia da cantora, teremos Post Malone.