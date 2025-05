The Last Of Us: o que vai acontecer no quarto episódio da segunda temporada?

Gente, preciso comentar uma coisa para vocês, um dos assuntos que eu tenho mais ouvido ao longo do dia depois do magnífico show da Lady Gaga é sobre o próximo episódio de The Last of Us.

Minhas fofoqueiras estão descontroladas atrás de spoilers nos grupos de fãs e eu já avisei a elas que não quero saber de aboslutamente do que vai acontecer antes do seriado ir ao ar.

No episódio que será exibido hoje á noite (4), a Ellie (Bella Ramsey) e a Dina (Isabela Merced) serão o foco total da trama. Sim meus amores, o relacionamento delas vai ganhar mais espaço na série! Tanto que uma prévia do quarto episódio mostra Ellie tocando violão para Dina num antigo espaço musical tomado pela natureza.

Para quem é fã do jogo, com certeza, já pegou a referência: essa será a versão live-action do momento em que Ellie canta “Take on Me”, do A-HA, em The Last of Us Part II.

Além disso, podemos ver algumas das primeiras imagens do Isaac Dixon, líder da Frente de Libertação de Washington (WLF), que é interpretado pelo ator Jeffrey Wright.