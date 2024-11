Thalita Zampirolli desabafa após ataques por comer 25 ovos por dia: “Que sou o fedor em pessoa”

Thalita Zampirolli já disse em várias entrevistas que come 25 ovos por dia para manter o corpo sarado para o Carnaval. Nesta semana, o jornal O Globo fez uma matéria falando sobre os riscos e mencionou a rainha da Camisa Verde e Branco e outras famosas. Com a repercussão, internautas foram até o direct do Instagram da atriz e a atacaram.

Thalita usou os Stories para rebater as críticas. “Hoje estou aqui para falar dos haters, os odiadores da internet. Recentemente, saiu uma matéria no Globo falando de mim, da Virgínia Fonseca e da Gracyanne Barbosa e colocando na matéria do tanto de ovos que a gente ingere na nossa dieta e os riscos que isso pode causar. A matéria teve muita visibilidade e daí que vem o pior, depois disso, vieram os ataques começaram. Eu, principalmente, fui muito atacada aqui na internet. É muito triste ver isso: mulheres me atacando, homens me atacando. Eu uso meu tempo para evoluir, para produzir, não para atacar e criticar as pessoas. Isso é muito triste”, começa ela.

A capixaba disse que está cansada de ser atacada e não se defender. Ela fez um longo desabafo. “Não é a primeira vez que acontecem esses ataques nas minhas redes sociais. Eu sempre estou calada, não falo nada, porque tem coisas que não fazem diferença na minha vida. A pessoa falar, vai passar e não estou nem aí, mas eu cansei. Pois eu vou falar sim. Chega de ficar calada. Chega de deixar só o povo falar e eu ficar calada. Não vou ficar mais calada”.

Ela detalhou os xingamentos. “E o ódio veio me chamando de mulher bomba, anabolizante, quando eu morrer vou virar um pó só , peidona, fedorenta, que ninguém consegue ficar perto de mim. Quem come ovo automaticamente precisa tomar anabolizantes? Eu nunca tomei. Eu como meus ovos para poder manter minha massa magra, faz parte da minha dieta. E é triste. é chato as pessoas virem aqui e criticar. E são coisas muito absurdas, falando que vou morrer logo, que estou virando ovo em pessoa, fedorenta, coitado do homem que dorme do meu lado para aguentar meus peidos, que sou o fedor em pessoa. Menos ódio e mais empatia pelas pessoas. Respeita as pessoas, respeita as diferenças. Enquanto vocês estão aí criticando no seu sofá, na sua cama ou até na sua mesa de jantar, arregaça a manguinha e faça dieta também. E vai treinar. Porque treinar e fazer dieta não é para qualquer um, tem que ter disposição, disciplina”.

Em seguida, a atriz mostrou uma marmita de ovos e disse que vai continuar mantendo a dieta. “Enquanto vocês estão aí criticando estou no meu carro indo para minha empresa agora com minha marmitinha com meus ovinhos. Isso me faz feliz, isso me dá resultado Isso que importa. Beijo de luz para vocês”.